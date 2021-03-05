甫於去年底全新改裝開幕引起自助餐熱潮的人氣餐廳–遠東Café一開春即推出「加拿大美食嘉年華」主題美食活動挑逗饕客味蕾，必嚐推薦佳餚包含鮮嫩多汁的加拿大爐烤肋眼牛排 、各式牛肉料理、週末限定的龍蝦海鮮濃湯及威靈頓鴨肝牛排等，另有多樣加國農產品例如扁豆及花旗蔘等入饌，精采美味絕對不容錯過。

香格里拉台北遠東國際大飯店特別攜手加拿大駐台北貿易辦事處、加拿大牛肉協會、加拿大龍蝦協會(The Lobster Council of Canada)及加拿大豆類協會(Pulse Canada)，自3月5日起至4月5日期間，由遠東Café 餐廳主廚蔡漢霆嚴選加拿大食材獻上一系列風味佳餚，帶著大家用味蕾漫遊加拿大。

同時，賓客亦可以558元超值加購價大啖一整隻鮮美加拿大活龍蝦！加點龍蝦還可參加抽獎，有機會獲得免費入住香格里拉台北遠東或享用自助餐等豐富好禮！活動期間凡持加拿大護照、Roots會員或加入飯店官方Line好友並輸入關鍵字「加拿大」獲得優惠券，皆可享85折優惠。

特別選用來自加拿大純淨海域直送且有「海鮮之王」美譽的加拿大龍蝦。硬殼的加拿大龍蝦不僅肉滑嫩細緻、味道鮮美，屬於低脂、低碳水化合物且擁有遠高於其他海鮮類的優質蛋白質！每份加拿大龍蝦的卡路里還低於100，不管是講究體態健身且喜愛海鮮饕客的不二選擇。

活動期間，除了於週末加碼推出深受饕客喜愛的龍蝦海鮮濃湯外，每日的午、晚餐只要加購558元即可大啖一整隻現撈加拿大活龍蝦，還可選擇喜愛的風味由主廚立即現做，包含起司焗烤、碳烤龍蝦佐澄清奶油及中式辣醬爆炒等口味，新鮮料理看得見。

為增加用餐食趣，凡加購活龍蝦，餐廳另備有特製趣味龍蝦圍裙與專屬餐具，讓食客盡情享受吮指美味，還能立即加入遠東Café龍蝦俱樂部，與龍蝦合照並上傳IG標註 ＃CafeLobsterClub可參加飯店官方IG社群抽獎活動，有機會獲得免費自助下午茶兩客。加拿大美食嘉年華活動期間，再抽香格里拉台北遠東住宿及餐券、咖啡機等豐富好禮。

加拿大擁有純淨水資源與優質穀物飼育，還有廣闊的空間任牧群倘佯其中，因此孕育出全球公認的優質頂級牛肉。而遠東Café蔡主廚深知國人對牛肉的熱愛，特別採用加拿大AAA級頂級冷藏牛肉，精選肋眼部位的牛肉，以多元烹調料理手法呈現獨特口感，必吃佳餚包含爐烤加拿大肋眼牛排、威靈頓鴨肝牛排（假日隱藏版菜色）、加拿大燉牛肉、加拿大牛小排、牛肉派等多樣風味佳餚，主廚團隊將在炭烤區及鐵板區現場烹調展演廚藝，色香味打造食肉饕客們欲罷不能的饗肉天堂。

(中時 )