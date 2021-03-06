世界衛生組織（WHO）國際專家組赴中國武漢市進行疫情溯源並公布結論後持續引發質疑，中國外交部今天強調，專家組名單完全由世衛提出，中方和世衛開展的是「聯合溯源研究」，不是調查。

26名科學家4日在華爾街日報發表公開信，質疑世衛與中國聯合進行的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）溯源調查未能掌握全盤訊息，包括病毒是否從實驗室外流，真相難以大白。他們呼籲重啟獨立於世衛的調查。

中國外交部今天下午舉行例行記者會，發言人汪文斌答覆外媒相關提問時，首先就「糾正」記者強調：「中國和世衛組織開展的是聯合溯源研究，不是調查。這一聯合研究是全球溯源研究的一部分。」

他質疑「科學家的公開信」，究竟是秉持科學、專業態度為溯源研究建言獻策，還是搞「有罪推定」和政治化，「他們心知肚明」。

汪文斌說，世衛組織國際專家組的名單完全由世衛方面提出，來自10多個國家以及世衛組織、世界動物衛生組織、聯合國農糧組織等國際機構，既有科學獨立性，也有廣泛代表性。

他說，中國政府為這次聯合溯源作了大量行政、技術、後勤保障和支援工作。為支持此次聯合溯源研究，中方應世衛方面和國際專家組要求，組織了中國相關領域頂級專家參與溯源工作，並動員大量技術人員為聯合專家組蒐集數據和資料提供必要支撐。「專家實地參訪需求由專家組自主提出，訪談物件和訪談內容由專家組現場自主確定，報告由專家組自行起草。」

汪文斌並稱，此次溯源合作是中外方聯合專家組基於科學研究和事實依據開展的一項科學任務，雙方專家進行了充分坦誠交流，其結論反應了雙方專家共識，是客觀、科學和權威的。

他說：「一些人罔顧科學事實，將溯源問題政治化，對專家組科學結論進行肆意曲解，鼓吹對特定國家進行『有罪推定』式的調查，這種行為不利於抗疫國際合作。」

汪文斌最後重申，疫情和病毒在2019年下半年多點多地出現的報導越來越多，對其他國家和地區進行類似「考察」也愈發顯得緊迫和必要。「我們希望有關各方也像中方一樣，採取科學合作態度，同世衛組織開展溯源合作。」

(中央社)