「消防變形金剛」也有李錫安的「緊急救護技術員」放大證章。（李金生攝）

李錫安發明「擔架確保器」讓擔架可以平穩開展落地。（李金生攝）

守護故鄉金門的安全，是李錫安堅持的信念和行動力。（李金生攝）

「消防變形金剛」成為遊客慕名合影的「網紅」。（李金生攝）

6年前在金門元宵節花燈競賽中大放異彩，吸引家長和小朋友爭相合影的「消防變形金剛」，最近又悄悄現身古寧頭戰場石坊旁林厝村口，特殊造型成為遊客慕名打卡的新熱點，也讓走過硝煙歲月的老聚落一下熱鬧起來。

「消防變形金剛」的作者正是在「2016台北國際發明暨交易展」中，以擔架確保器和新型CPR輔助裝置，獲得1金1銀的榮譽，在打火兄弟眼中有「點子王」之譽，目前服務 於金門縣金城消防分隊的李錫安小隊長。

原本在台北市消防局服務的李錫安，利用休假購買大塊木頭，搭配廢棄的消防器材，耗時2個月打造高逾3米，宣導消防安全的變形金剛，多次配合活動展出十分吸睛，收到寓教於樂的效果。

後來，他請調回到金門故鄉服務，捨不得讓陪伴多時的「老朋友」留在異鄉，就將它也船運回家，並在重新妝點燈飾後，代表縣消防局參加104年全縣節花燈比賽，吸引大批家長和小朋友合影，還一舉拿下銀獎的榮譽。

多年來，「消防變形金剛」經常出席消防宣導活動，成為廣受歡迎的大門神，隨著時間的推移，才逐漸減少亮相機會，直到最近民眾意外發現它出現在林厝村口，扮演有如傳統風獅爺角色，確保一方安全的「聚落守護神」。

當年，與它一起合影的小朋友，不少已是大學生，再見到多年不見的它十分開心，也勾起昔日許多回憶，與家人相偕再拍一張照片，留作日後美好回憶。自由行的背包客在網路搜尋後，也慕名專程尋訪打卡，讓平日寂靜的小村落，一下熱鬧許多。

李錫安表示，他準備再找一些適當材料，再替它「拉皮」美容一下，以更亮麗的造型迎接絡繹來訪的遊客。

(中時 )