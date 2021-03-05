台中市動物之家后里園區將於4月4日開幕，目前進行試營運，50隻犬貓已進駐。（陳淑娥攝）

台中市動物之家后里園區將於4月4日開幕，目前進行試營運，50隻犬貓已進駐。（陳淑娥攝）

台中市動物之家后里園區將於4月4日開幕，目前進行試營運，50隻犬貓已進駐。（陳淑娥攝）

台中市動物之家后里園區將於4月4日開幕。（台中動保處提供／陳淑娥台中傳真）

台中市動物之家后里園區朝向國際級新式動物收容所，跳脫以往髒臭的落後收容環境，讓收容所成為有溫度的場域。台中市動物保護防疫處表示，后里園區將於4月4日正式開幕，目前進行試營運， 50隻犬貓已進駐，歡迎大家入內參觀，以認養代替購買，給毛小孩一個溫暖的家。

后里園區腹地共2200坪，市府投入1.6億元將后里園區進行大改造，去年已完工，首創引入動物福利五大指標為建設基礎，設計規劃以「教育宣導」、「認養轉運」及「觀光休憩」為三大核心，定位為流浪動物回歸人類家庭的中繼站。

動保處長林儒良指出，后里園區可收容400隻狗、100隻貓，共500隻，比改造前多出150隻，將於4月4日正式開幕，昨日起進行試營運，目前已有50隻毛小孩進駐，歡迎民眾前往認養。另南屯園區收容隻數約500隻，全市兩園區共計可收容1000隻犬貓 。

動保處表示，后里園區規畫共計4層樓空間，包括專屬行政區域，可舉辦相關知識講座、提供認養諮詢、媒合等服務，全面推動認養不棄養理念。園區內以服務中心為中心點，北狗南貓區隔不同動物屬性規劃認養轉運空間，成犬區採1籠1犬為原則，共同使用一個戶外陽台；2樓幼犬區以1區6-10隻不等群體飼養。

另外，為持續防範狂犬病疫情傳播，動保處指出，3、4月共舉辦20場次「動物狂犬病疫苗及寵物晶片巡迴注射活動」，陸續至北屯、潭子、太平、東勢、后里、大肚、豐原、大安、新社、豐原、和平、梧棲等，每場限量提供200劑狂犬病疫苗，設籍市民可攜帶身分證及毛小孩前往免費施打狂犬病疫苗；若要植入晶片，需另提供飼主身分證正反面影本。

(中時 )