嘉義市長黃敏惠與各界人士陪伴寶貝孩子通過童軍團考驗。（廖素慧攝）

嘉義市民生國中童軍團特教生加入，童軍團更壯大。（廖素慧攝）

嘉義市民生國中童軍團獲獎無數，5日有3名特教生通過融合活動榮譽團考驗，正式加入童軍團，市長黃敏惠表示，融合教育是未來的主流教育，人與人之間的包容、融合就是「生命影響生命」的過程。

這3位特教孩子中有1位是視力障礙學生，她入學前就很希望能參加民生國中童軍團，平時最喜歡的課程就是童軍課，她很高興能圓夢，經過入團典禮後，正式成為童軍團一員。

民生國中特別準備3個祝福，分別是手電筒、指南針、襪子，由市長黃敏惠、嘉義社區發展教育事務基金會董事長李錫津等多位貴賓贈送給新進團員，期許團員用手電筒照亮自己也照亮他人，指南針指引努力的方向，穿上襪子，勇敢向前走實踐理想。

黃敏惠表示，童軍教育注重素養教育，是培養帶著走的基本能力，民生國中3位寶貝孩子主動想參加童軍團，學校也提供平台讓孩子參與，讓童軍團學習團隊精神、技能、尊重與包容，這就是融合教育，也是未來的主流教育。

李錫津表示，童軍教育在黃敏惠市長帶領下蓬勃發展，透過特教學生入團，帶來彼此互助學習，並改變大家對特教學生不同的思考，能帶給一般生更多的覺醒與啟發。

校長陳明君說，民生國中童軍團榮獲109學年度教育部全國績優童軍團殊榮，由績優童軍團團長許碧珠帶領，和學校一起推行融合教育，寶貝班的特教孩子與一般生的學習沒有不同，如烹飪社、獨輪車、疊杯、地板滾球、樂樂棒球等活動，都是孩子共學、班級共融。

(中時 )