桃園市龜山陸光新城、萬壽路道路筆直、夜間車少，成為改裝車熱愛聚集地點。居民不堪其擾，龜山警分局、桃園市環保局日前聯合稽查，4小時攔查31輛車，竟有22輛、7成不合格，居民也期盼設置聲音照相設備，改善問題。

當地陸光里長聶哲淵表示，因為陸光新城外的超商停車空間寬敞，吸引不少改裝車族群，過去晚上常有呼嘯聲擾人。他說，陸光新城結構單純，居民都很早入睡，若淺眠者常常被吵醒。過去他也曾在半夜接到里民反應，只好硬著頭皮拿棒子和改裝車主理論。他說，理論一次就安靜數個月，雖然治標不治本，但可以讓社區安靜許久。未來期盼市府能安裝科技執法設備，還民眾徹底的安靜。

市議員牛煦庭則說，曾接獲不少民眾陳情，因此請警方、環保局聯合稽查，事實果然和民怨相同，不合格率高達7成。他說，環保局已經開始推動噪音科技執法，應從重點開始做，否則每次舉辦聯合稽查勞師動眾，若有噪音科技執法設備，相信多次取締後，就能改善問題。

龜山警方表示，日前深夜7時至11時，在龜山區長壽路479號聯合稽查，還有6組機車巡邏組，機動性攔檢規避、逃逸疑似改裝排氣管車輛，經環保局檢測後，有22輛機車超標，將由環保局裁罰。對於是否設置聲音照相科技執法設備？桃園市環保局說，該設備今年剛上路，目前仍持續對設置方式檢討。現時若民眾反映噪音擾人，還是會以機動稽查點為主，對於民眾意見，將進行討論研議。

(中時 )