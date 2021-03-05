台灣中油公司5日與高雄小港高中簽署成立「中油科學班」，這也是小港高中繼104學年度成立「台電機電班」後，再度與企業結合，成立產學專班，有機會讓小港地區的學子到中油公司一展長才，也是產學合作共創在地就學、在地就業的一大進展。

中油科學班產學合作案自110學年度開辦，小港高中預計每年招收1班35名中油科學班學生，該班學生畢業後，將由台灣中油公司依當年度函報經濟部核備的新進僱用人員睦鄰員額空缺，辦理公開甄選，從該中油班畢業的報考同學將可以至少錄取10名，進入公司擔任基層人員。

高市府教育局長謝文斌表示，中油班合作案簽訂後，除了讓國營事業回饋地方的模式轉型，同時創新學校辦學特色化，更有利於促進地方對中油產業認同，開創共贏新局。

小港高中校長陳建民表示，學校與中油回饋區在空間上有地利之便，再加上12年國教政策上，政府積極推動高中職社區化，以及學校克服少子女化的挑戰，辦學必須朝精緻化、特色化發展，中油科學班的開辦，剛好實踐在地人才、在地栽培、在地就業的幸福「在地產業鏈」，期盼小港高中優勢更為提升，也造福更多小港學子。

(中時 )