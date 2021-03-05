開春代表迎來新氣象，不論是事業還是愛情的發展都令人相當期待，搜狐網命理專欄公開，生肖牛、龍、羊的朋友在2021年運勢非常強，是天降鴻福，擁有好姻緣及福氣的3大生肖。

▍生肖牛

姻緣好福氣大的屬牛之人在2021年會非常幸運，因為今年他們不僅自身的福氣很多，就連姻緣也非常旺盛。身邊有著福氣環繞，又有著好姻緣，他們有望很順利的脫單，有些屬牛人更能夠進入幸福的婚姻生活，讓自己的心靈不再流浪，擁有一個心靈棲息的地方。

▍生肖龍

生肖屬龍的人步入2021年之後會迎來轉運之機，此年裡屬龍人身邊不僅福運加身，更是得到財神與月老的送福，讓屬龍人2021年裡財運滾滾，桃花朵朵。好運的屬龍人尤其是在下半年更是會福運綿延，喜事連連，不僅能夠順利脫單，還能夠賺下不少的財富，讓自己的生活越來越好。

▍生肖羊

生肖屬羊的人在2021年得到天降鴻福，因此他們此年的運勢非常旺盛，不僅事業、財運會很走運，就連桃花運也是朵朵盛開，單身的屬羊人很有機會脫離單身，對於他們來說2021年是一個不錯的年份，只要把握住今年好好努力，必定可以取得極大的成就。

(中時新聞網)