黃一盛本月受邀在朴子高明寺辦攝影展，並精選30餘幅作品。（張毓翎攝）

黃一盛的「洞洞草原」空拍作品暴紅，去年更登上日本TBS電視台節目。（黃一盛提供）

黃一盛以水晶球和地面積水，所描繪的朴子配天宮倒影。（黃一盛提供）

黃一盛手機鏡頭下面，再用另一支手機墊著當鏡面，拍出新港奉天宮的倒影。（黃一盛提供）

黃一盛在太保有機稻米專區，拍攝如千層派蛋糕的花海風貌。（黃一盛提供）

黃一盛利用空拍機拍攝夕陽剛好落在古蹟朴子水塔塔頂的畫面，好似國外才能看到的場景。（黃一盛提供）

嘉義縣朴子市隱藏版攝影達人黃一盛，雖然不是職業攝影師，卻有不遜於職業的水準，去年他的「洞洞草原」空拍作品暴紅，更登上日本TBS電視台節目「QUIZ THE違和感！」，10年前開始自學攝影的他，以前作品內幾乎有一雙夾腳拖，還被網友暱稱「夾腳拖先生」。「倒影、水晶球、彩虹傘是我作品中重要的三元素！」黃一盛說，本月受邀在朴子高明寺辦攝影展，並精選30餘幅作品，邀請大家一窺他獨特攝影視角及創意。

在台塑新港廠上班的黃一盛，工作之餘喜歡攝影，空暇時經常走訪各處找尋靈感，其中許多作品都是「可遇不可求」。黃一盛說，這次展示的作品中，有幾幅是以水晶球和地面積水，所描繪的朴子配天宮倒影，記得拍攝前，一直留意當地天氣，一發現天空飄下毛毛雨，便趕緊抓準時間，跑到現場拍下構想中的場景。

他本月受邀在高明寺展示30餘幅攝影作品，除了有暴紅作品「洞洞草原」，還有紀錄家鄉風貌的作品，其中一幅作品極富巧思，黃一盛利用他手機內阿祖妯娌的黑白照，與老家古厝現今的樣貌完整接合，他說，當時拍下的那瞬間，有種時空交錯的無限感動，景物依舊、人事已非，很有歷史感。

黃一盛展覽作品中，多數是近年在嘉義拍攝的景色，每幅都極具他的創意及風格，如運用水晶球、手機或平板螢幕，產生的倒影畫面，或是請同行的攝影玩家將彩虹傘融入畫面中，有如經典繪本《威利在哪裡？》，在不同場景的作品中，都能找到一個人拿著彩虹傘的身影，十分有趣。

(中時 )