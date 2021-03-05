民進黨把鳳梨扯政治？ 謝龍介痛罵：有夠白目

中國大陸1日因介殼蟲檢疫問題暫停台灣鳳梨輸入，蔡總統再度指示成立「農產品國家隊」，外交部長吳釗燮也喊話要賣「自由鳳梨」，民進黨挨批借機政治操作，對此台南市議員謝龍介接受《中時新聞網》訪問表示，農民看天吃飯，面對這樣的鳳梨危機，蔡政府應該將心比心，「有蟲就治蟲，但不是，你抓這隻蟲在屁股搔，算是有夠白目」，痛罵民進黨如果這時還在想要如何擷取政治利益，那就是一個不適格的領導人。

謝龍介直言，「最近最大的市場，嘴近眼前就在我們的身邊」，並表示鳳梨是亞熱帶水果，含水份多不適合長途的運輸，如果要將這類生鮮水果外銷到中東、美加或歐洲，運費昂貴會是一大問題，怒轟民進黨不要沒辦法卻又講得「一隻手可以拿十八支刀」很行的樣子，更指出去年3月蔡總統還宣傳鳳梨已經外銷到澳洲，但一查竟只出口了56公斤的「鳳梨乾」，連一顆鳳梨都沒有，成天這樣做大內宣實在沒有必要。

中國大陸3月1日因介殼蟲檢疫問題暫停台灣鳳梨輸入。（本報資料照）

「吃對藥，青草吃一葉，吃不對藥，你就人參吃一石」，謝龍介說，依據2009年《海峽兩岸農產品檢疫檢驗合作協議》，這次的鳳梨事件就是檢疫問題很清楚，我們應該透過兩岸諮商平台尋求解決方法，更何況只要採用薰蒸法就可改善治好蟲害，如此一來，也就能夠再將台灣的鳳梨賣到中國大陸。

(中時新聞網)