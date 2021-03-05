近期美元兌換新台幣匯率徘徊在23年來低位，不少民眾打算將領到的年終獎金及紅包好好運用，想趁此機會低價買入美元，國銀也於近期推出各項短天期、高利率的外幣存款專案吸引民眾搶便宜，其中台新銀行推出「吉享利外幣定存專案」，4月29日前以新資金或換匯資金申辦專案，可獲美元3個月優惠年息0.68％，及人民幣6個月優惠年息為2.08％。

台新銀行理財商品處副總經理盛季瑩表示，民眾可趁匯率處於相對低點時，分批布局外幣，作好分散匯率風險的資產配置，可在全球低利環境下，找尋相對高利的外幣存款專案，為自己的存款賺取更多利息收入。目前各國貨幣政策維持寬鬆環境，在市場利率處於低檔時期，「吉享利外幣定存專案」提供美元及人民幣的優惠利率，提領民眾短期暫泊資金的好選擇。

專案規定承作門檻低，1,000美元、人民幣1,000元以上即可申辦。盛季瑩指出，有別於一般的專案優惠天期，例如7天期、14天期、1個月期等，台新銀提供的優惠期間相對較長，美元3個月期、人民幣6個月期，如果民眾的外幣資金短期內若無動用需求，建議可選擇天期較長方案，讓自己的資金運用效能提升。

盛季瑩提醒，民眾申辦「吉享利外幣定存專案」後，如有臨時資金需求，還可使用業界少見的定存本金預約減降服務，只要在每個月付息日之前（不含付息日），透過臨櫃或線上預約部分本金提領，即可在下次付息日取得資金，剩餘本金仍可持續享有專案利率優惠，不會有定存中途解約利息被打折的問題，可靈活運用資金，專案額滿時將提前截止。

習慣使用網路投資理財的民眾，若再搭配台新網路、行動銀行提供的「快．換匯」匯率優惠，還可在活動指定時段，享有換匯減分優惠。盛季瑩補充說明，6月底前以指定的周三為「快．換匯日」，當日指定時段（9點30分至15點），使用網路銀行或行動銀行進行換匯，將可獲美元即期最高優惠4分、現鈔優惠10分之匯率減降優惠，聰明理財利率匯率兩頭賺。

台新銀強調，薪轉客戶也可把握專屬的「US放薪存外幣活存專案」，3月底前只要達成活動指定任務，即每月存入1,000美元或單筆換匯滿1萬美元，美元活期存款（5萬美元額度內）有望適用於台新銀行美元6個月期定存牌告利率。該行用心傾聽客戶需求，提供多元的外幣優利及換匯選擇，為民眾財富規劃的智慧好夥伴。

(工商 )