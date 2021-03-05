擁有台北101購物中心、商辦和觀景台的台北金融大樓公司，5日得到一個「抗疫有成」勳章！其信評機構中華信評表示，自辦公大樓穩定的租金收入與購物中心提升中的營收表現，2020年9月底止的前12個月整體EBITDA 利潤率為新台幣33億元，為公司的去槓桿能力提供支撐，並進一步改善其信用指標，樓評等展望由「負向」調為「穩定」，「twAA-/twA-1+」的長、短期評等獲得確認。

中華信評主辦分析師董瑾指出，台灣的新冠疫情控管良好，使得疫情對國內消費力帶來的潛在下行風險有限，甚至可以說，疫情以來無法出國的消費者，多以提高國內消費預算的方式取代海外支出的作法，形成強勁的國內消費、加上該中心開發全球限量版商品的品牌快速調整，為本身的收入復甦提供支撐。

中華信評預期，台北金融大樓2021年的借款對EBITDA比將由2020年的預測值，亦即介於7.8倍至8.1倍之間，改善至6.8倍至7.2倍之間，並於2022年改善至5.9倍至6.3倍之間，也就反映了該公司的借款水準正逐漸降低中。

惟，董瑾提醒，觀景台疲軟的績效表現將會延續至下一年，觀景台對該公司 2019 年的營收與獲利貢獻占比分別為23％與36％，主要是依賴國際觀光客的支持，由於入境台灣的觀光客人數不太可能在2021 年第四季之前大幅反彈。中華信評預期觀景台業務至少在2021年第四季前將難以復甦。

(工商 )