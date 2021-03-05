獨／凌威威爆一線女星兼差做S 富商陪睡巨額價曝光

不少年輕人都曾懷有明星夢，但演藝圈的潛規則及暗黑面，又有多少人知呢? 前「酒國名花」凌威威接連爆出名人不為人知酒店秘辛，掀起各界高度關注。凌再度接受《中時新聞網》獨家專訪，語出驚人爆料「某大咖清純女星下海接S，富豪不約而同都點她。」

凌威威掀出不少酒店文化秘辛，遭影射的名人人心惶惶。(照片/游定剛 拍攝)

擁有「最年輕媽媽桑」之稱的凌威威(原藝名：凌葳威)，多年前曾出版《葳力四射》等書籍，爆料不少女星出身酒家、某立委私下找酒店妹達10年不付錢等，搞得當時遭影射的名人人心惶惶。凌近日再度爆料，模特兒出身的台灣某一線女星(以下簡稱X女星)，曾出演多部電視戲劇，一路以來相當努力，從廣告小模躍升成八點檔女配角，皇天不負苦心人，最終苦熬出頭接下不少戲劇女主角，更成某大廠國際品牌代言人。

女星凌威威爆出一線X女星與富商陪睡價。(照片/游定剛 拍攝)

X女星星途順遂，隨著高知名度、身價水漲船高，不過人紅是非多，也多次無端捲入「有在做」的名單裡。凌威威加碼爆料，其實她私下有在做「特殊兼差」，對於老顧客都會給優惠價格。X女星早期拍雜誌知名度不高，一晚陪睡價是10萬元，後來拍了內衣廣告小有名氣後，價格翻了2倍，而後依顧客熟識度，從30萬至200萬不等喊價，對於老顧客也會給「優惠價格」。凌更透露，多名富二代、三代都會不約而同來找她。螢光幕前給人清新、美麗形象的X女星，與私下真實面差很大，好笑又不好說的「公開秘密」。

(中時新聞網)