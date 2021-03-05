29歲王姓男子於今（5日）下午2時許，騎乘機車行經新北市北宜公路20.7公里處、新店往宜蘭方向，要左轉時突然遭28歲葛姓男子騎乘重型機車從後方追撞。（翻攝）

29歲王姓男子於今（5日）下午2時許，騎乘機車行經新北市北宜公路20.7公里處、新店往宜蘭方向，要左轉時突然遭28歲葛姓男子騎乘重型機車從後方追撞。（翻攝）

29歲王姓男子於今（5日）下午2時許，騎乘機車行經新北市北宜公路20.7公里處、新店往宜蘭方向，要左轉時突然遭28歲葛姓男子騎乘重型機車從後方追撞，2人當場倒地，所幸送醫後無礙，雙方酒測值為零，詳細車禍原因待進一步釐清。

據悉，王男行經新北市北宜公路20.7公里處、新店往宜蘭方向，當時正要左轉，卻突然遭葛男從後方追撞，葛男左肩受傷送往新店耕莘醫院急救並無大礙，王男則未送醫，警方已調閱監視器進一步釐清。

(中時 )