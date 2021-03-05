北宜公路車禍 機車要左轉遭重機追撞 19:002021/03/05 中時 葉書宏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 29歲王姓男子於今（5日）下午2時許，騎乘機車行經新北市北宜公路20.7公里處、新店往宜蘭方向，要左轉時突然遭28歲葛姓男子騎乘重型機車從後方追撞。（翻攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 29歲王姓男子於今（5日）下午2時許，騎乘機車行經新北市北宜公路20.7公里處、新店往宜蘭方向，要左轉時突然遭28歲葛姓男子騎乘重型機車從後方追撞。（翻攝） 29歲王姓男子於今（5日）下午2時許，騎乘機車行經新北市北宜公路20.7公里處、新店往宜蘭方向，要左轉時突然遭28歲葛姓男子騎乘重型機車從後方追撞。（翻攝） 29歲王姓男子於今（5日）下午2時許，騎乘機車行經新北市北宜公路20.7公里處、新店往宜蘭方向，要左轉時突然遭28歲葛姓男子騎乘重型機車從後方追撞，2人當場倒地，所幸送醫後無礙，雙方酒測值為零，詳細車禍原因待進一步釐清。 據悉，王男行經新北市北宜公路20.7公里處、新店往宜蘭方向，當時正要左轉，卻突然遭葛男從後方追撞，葛男左肩受傷送往新店耕莘醫院急救並無大礙，王男則未送醫，警方已調閱監視器進一步釐清。 太囂張 北海岸金山至石門遭封路飆車 16名飆車仔遭逮 騎士遭貨車照後鏡刺入耳 休假消防員路過暖心救援 (中時 ) #北宜公路 #左轉 #追撞 #新店 #騎乘 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 新北3托嬰中心 機車退出騎樓 04:102021/03/05 地方新聞 痛失菁英 高雄消防小隊長接兒放學途中 遭違規水泥車撞擊身亡 16:352021/03/05 社會 老婦深夜穿越忠孝東路遭猛撞 頭部重創不治 11:422021/03/05 社會 保警巡邏連2次棍打受檢民眾 遭判降級懲戒 09:242021/03/05 社會 新北擴大機車格收費 每年增5處 04:102021/03/05 地方新聞 中博拆橋近尾聲 站西路6線雙向準時開通 18:032021/03/05 寶島 VIP下單服務疏失 3券商遭處分 04:102021/03/05 證券．權證 現身遭狙殺台南角頭靈堂捻香 康樂街幫主逃4年秒遭逮 13:472021/03/05 社會 永和套房隔間「民控遭騙」案，工務局「這樣辦」 15:012021/03/05 區域情報-新北 綠委控藍農技輸陸 遭嗆抹紅抹黑 04:102021/03/05 生活新聞 老翁迷途 新店警人臉辨識助他返家 19:062021/03/05 寶島 社會熱門新聞 陸媳婦一天洗5次澡 婆婆破門見震驚一幕怒罵兒：畜生 - 社會 嘉義麵線攤老闆娘彎腰舀麵 麵線饕客暴動了：好大 - 社會 新秀女歌手回母校墜樓亡 上月才因家暴衝派出所報案 - 社會 普林思頓高中驚傳女子墜樓命危 校方：還在釐清 - 社會 歌手莊凌芸驚傳母校墜樓身亡 最後一通電話打給男友 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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