福原愛被日本媒體踢爆不顧還在台灣的老公江宏傑與2個孩子，開心與外型神似球星大谷翔平的高帥男友人約會，還一起在飯店過夜，消息一出讓中日台三地粉絲震驚不已，雖然她強調與男友人是分開房間住，仍讓她優質形象受創。現在更有電視台獨家報導，稱人在日本的福原愛下周將緊急返台危機處理，對此其所屬經紀公司華研唱片也回應了。

福原愛捲入婚內出軌疑雲，重傷她好媽媽、好太太的優質形象，據台視新聞報導，目前人在日本工作的福原愛，預計下週返台危處理危機。對此，華研唱片公司則向《中時》否認福原愛下週返台開記者會一事，「會再跟日本經紀公司了解中。」

0210303 江宏傑綠光罩頂? 福原愛、高大男飯店過夜?!甜蜜約會?!

32歲前日本桌球天后福原愛，被日媒驚爆與高帥男友人約會間過夜，對此她日前2度發聲明為自己輕率行為向老公江宏傑與關心她的粉絲道歉，更否認有婚後出軌一事，「2021年1月、希望將一直以來的想法具體化實現而開設了公司、但是沒有社會經驗的我、一切對我而言都是全新事物、也因為自己的經驗不足深感懊惱。就在此時剛好有機會從我所尊敬並且有豐富社會經驗的朋友那得到建議、而一起外出散心。」強調自己沒有與對方同住一間房。

江宏傑在福原愛爆出外遇風波時，傳出他因不願讓家人擔心，一度神隱，連第一時間的回應也是由經紀公司代為發聲，「兩人沒有離婚，小傑不認識與小愛出遊的男子。」盼外界不要攻擊家人。不過隨著福原愛的低頭認錯，也讓這段岌岌可危地異國婚姻露出一線曙光，果然江宏傑也選擇原諒老婆，親自發聲稱對妻子的愛不變，表達與福原愛一起牽手走下去的決心。

(中時新聞網)