既是體育健將又是書法好手，竹林中學國二生鮑其麟允文允武，在國內大小書法比賽中屢獲佳績，近日又在新北市110年中等學校運動會中，勇奪國男乙組田徑鉛球第一名，表現令人激賞。

鮑其麟目前就讀竹林中學國中部二年級，書法、田徑都是他的興趣，難能可貴的是，他兩者都有優異表現，最主要還是在興趣之外，他學會了有效運用時間，才能讓他可以挪出手投入自己喜歡的興趣與專長。

他在小學的時候投入田徑訓練，至於書法，小學四年級時，安和國小班導謝老師在過年時讓全班寫春聯，一寫就寫出了興趣，也開始跟著班導參加書法比賽，他說：「小學班導曾告訴我們，對比賽要有企圖心，不要有得失心。」這樣的心態，讓他面對比賽時，更能游刃有餘。

原本以為學習書法只限於小學時的短暫機緣，沒想到進了竹林之後，班導陳建宇老師發現他具有書法專長，便推薦給校內語文競賽指導老師，漸漸地對書法的興趣越來越濃，也在指導老師黃瀅珈的鼓勵下，參加各項書法比賽屢屢獲獎，去年在雙和區語文競賽中拿下寫字組第四名，從國一到現在，也已經獲得包括新北市國中國小書法比賽、新北市南區美術學生美術比賽等二十多個校內外書法及硬筆字相關獎項。

鮑其麟喜歡寫書法時沉靜的感覺，也喜歡田徑場上揮灑汗水的暢快，這都讓他培養了專注力，由於喜歡體驗不同事物、喜歡挑戰自我，他很感謝竹林栽培他提升書法的能力，讓他有機會發展自己的專長，可以擁有更豐富的學校生活。

指導老師黃瀅珈提到，鮑其麟這段時間積極投入練習，不怕辛苦，是一個具有耐心毅力的選手，自己的時間安排也很好，讓師長們都很放心。導師陳建宇則指出，鮑同學是相當多元發展的孩子，對老師很有禮貌、在同學間人緣極佳，學習認真，可說是品學兼優、敬師愛友的表率，並曾獲選為班級模範生、禮貌小天使、品德楷模、班長、校歌班呼指揮、英文歌唱指揮等等，相當多才多藝，進入竹林以後的表現有長足的進步。曾經培訓過鮑其麟的安和國小田徑教練王老師，此次聽到這個好消息也表示十分開心，所有師長們對於他現在的成長和進步都相當欣慰。

竹林校長顏麗珠表示，竹林重視學生多元發展和自主學習，希望學生在校期間能透過師長有計畫的協助，發覺自己的潛力和特質，在未來的學習道路上擁有發揮的空間，成為未來人才。

(中時 )