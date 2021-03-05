崑山科大今天舉辦新聘族語教保員培訓開訓典禮。（崑山科大提供／曹婷婷台南傳真）

傳承原住民族語，崑山科技大學2013年承接原住民族委員會「沉浸式族語教學幼兒園計畫」，迄已培育45位族語教保員順利進入幼兒園進行教學，今年持續擴大沉浸式幼兒園規模，透過甄試考試遴聘12名學員參與新聘族語教保員培訓，並首度加入了撒奇萊雅瀕危語，今天辦理新聘族語教保員培訓開訓典禮，盼未來有更多原住民幼兒受惠。

原住民族委員會依據2017年6月14日通過的原住民族語言發展法，陸續推動各項族語政策，並持續培育原住民族語教育人才。崑山科大自102年試辦計畫，到今年度已承接第5屆的教保員培訓，承接族語復振使命。

原住民族委員會副主任委員林碧霞勉勵參與培訓學員謙卑、虛心學習，將族群文化及沉浸專業知能帶入幼兒園、營造融入族群文化的完善學習環境，使得幼兒自然習得族語，代代傳承祖先優美的文化與語言。

崑大學術副校長周煥銘表示，該校積極爭取產官學經費，致力將最多的資源投注在校內資源，相信透過培訓課程，學員們將能收穫滿載，提供原住民族幼兒更優質完善的族語教育。

計畫主持人崑山科大幼保系副教授周宣辰說明，本年度新聘族語教保員來自6個族群（阿美族、賽德克族、泰雅族、布農族、撒奇萊雅族及排灣族）、8個語言別，更首度加入撒奇萊雅瀕危語，2至7月期間，學員於崑山科大及新辦幼兒園進行培訓，通過培訓考核後，今年8月進入幼兒園正式實施沉浸教學，透過培育更多語言別之族語教保員進入幼兒園教學，共同為族語向下紮根。

(中時 )