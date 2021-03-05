受到農曆年工作天數縮減影響，宏達電（2498）2月營收又改寫掛牌以來新低、僅有2.28億元，比起1月、去年同期營收都是腰斬。由於第一季未有新手機上市計劃，宏達電3月營收可能最多也只能回到4億元出頭的平日水準，這也代表，首季營收恐怕都會在低檔盤旋。

宏達電自從智慧型手機業務大幅縮減後，營收也隨之縮水，高階新機推出時營收也創歷史新高的輝煌歲月早已不復見，不過，比起宏達電推動新款VR硬體、VR新款應用或折扣在自有平台VIVEPORT上市時，宏達電月營收的不動如山，宏達電推出新手機之時，對營收還是有一些激勵作用。

比如說，宏達電去年9月終於上市中高階5G手機U20，9月營收隨即衝上8.16億元、月增率將近一倍，10月下旬推出4G手機Desire 20+後，11月營收也小幅上升至5.55億元。

然而，宏達電在Desire 20+之後已經四個月沒有推出新手機，加上2月農曆春節長假、工作天數減少，2月營收因而下滑至2.28億元，再度改寫掛牌以來最低單月營收，由於宏達電3月也沒有新機上市計劃，這也代表，3月營收最大成長動能僅是工作天數回復正常，可能最多只能回到4億多元的正常發揮水準。

5G時代到來，加上疫情發生加速產業數位轉型與商業模式的轉變，形成大量XR人才及內容產製的需求趨勢，宏達電持續耕耘產業商機並培育人才，2月宣布與新北高工共同合作建置「首間技職中學VIVE培訓中心」，同時也和東華大學合作打造「東台灣首間VR人才培育中心」。

(工商 )