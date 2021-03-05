Global Mall屏東市的MANGO奧卡洋裝，原價2490元，優惠價2090元。（Global Mall提供）

春回大地，又是時候為衣櫥添置新裝，Global Mall就在本月推出了春季檔期，不僅春裝享上市7折起優惠，一系列女裝品牌都推出特價品，更在板橋車站店於15日前推出限定獨家快閃的「蠟筆小新原作30周年紀念限定店」，不僅有全台首發的30周年紀念系列商品，還有日本最新上市的第二彈「趴睡系列蠟筆小新咬線器-雙葉幼稚園款」也首度在台亮相，超過300個品項各式超萌造型的實用雜貨供粉絲選購。

京站則在本月帶來了包括獨家世界最美水瓶的HYDY bottle等6大全新美食櫃位以外，14日前再推出春季檔期，14日前消費單筆滿2500元，扣Q點25點現折250元，珠寶名品、設計師、進口女裝，單筆滿6000元扣Q點60點現折600元，而29日前更打造了「漫舞春花間」，Q卡友在體驗空間拍照打卡標記京站，即贈AroMart草本香氛體驗組及200元商品券，掃描QRcode集滿4個章再贈NATURE TREE金盞花精華霜30ml等活動。

Global Mall新北中和的H2O+IENA吊帶長裙，原價3480元，優惠價2480元。（Global Mall提供）

統一時代百貨台北店12日前推出「春漾女裝配件B2特賣會」，9家流行女裝、雜貨配件品牌等全面1折起優惠，同時在本月帶來多家服飾配件新櫃慶開幕，像H:CONNECT於11日到21日就有品牌會員或VIP消費2件8折，三件再7折，Keds在本月均享新品9折，加入Keds APP更可享現折150元等優惠，3月份每周日搭配icash2.0或icash pay支付，不限金額消費，加碼回饋10% OPEN POINT點數。

大葉高島屋則於21日前帶來2波春上市優惠，第1波在15日前單筆在化妝品區消費滿3000即享10%回饋，名品區消費滿萬享6%、滿10萬享8%回饋，第2波在11日至21日期間，在指定區域單筆滿3000元起，即享5%起回饋，活動期間VIP再贈送兩次免費停車5小時，另當日於全館集點消費滿千即抽湯語雙泉貴賓套房一泊一食住宿券等禮物。

京站獨家開幕HYDY bottle，31日前買150z大理石兩用杯系列即贈泡茶器，每日前30位消費贈摺疊購物袋。（京站提供）

京站的POU DOU DOU碎花圓領長洋裝，原價3390元，特價2700元。（京站提供）

統一時代百貨台北店的Keds TRIPLE KICK AMP潮流Wave皮革厚底餅乾鞋，原價2890元，特價2601元。（統一時代百貨台北店提供）

統一時代百貨台北店的H:CONNECT不規則裙襬皮帶長洋裝，推薦價2980元。（統一時代百貨台北店提供）

大葉高島屋的FOCUS春日花影耳環，原價6280元，特價1280元。（大葉高島屋提供）

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