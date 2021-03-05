基隆一群偉士牌車友將在12日發起「台灣切西瓜」南北縱走大冒險，騎偉士牌機車24小時內不斷電，繞山路從台灣頭到台灣尾，對此，基隆市長林右昌5日指出，自己也將雖然十年沒騎機車，但有信心可以完成挑戰，雖然自己已十年沒騎機車，但有信心在24小時內完成700公里的路程，還嗆台北市長柯文哲的一日雙塔是「老哏過時」了。

林右昌表示，一日雙塔老早就過時了，他要教柯文哲，24小時不斷電「切西瓜」南北縱走大冒險，才是時下年輕人最夯的活動，這次是因為偉士牌選定9月在基隆大會師，將有超過5千名車友騎車相聚，參加10月份的城市博覽會，因此才答應車友的邀請，一起參加這次活動。

3月12日台灣切西瓜24小時不斷電活動，12日晚間8點從基隆飛鳶廣場前出發，13日04：35到達武嶺，13日08：20到日月潭，13日11：15到阿里山，13日18：50到達墾丁大街。因為是從台灣頭到台灣尾走的路線就像把台灣切成兩半，因此叫做「切西瓜」。

林右昌說，全長超過700公里，很多山路，海拔高差3000公尺，溫差超最多有30度，但24小時不斷電騎偉士牌行程，他除了短暫休息外，只會在全台公路最高點武嶺，向大家秀出基隆最好吃的海味泡麵及最有名的鳳梨泡泡冰力抗寒風，市府為了感謝車友熱情邀約，還特別準備2款紀念貼紙與紀念臂章，供車友紀念。

市府說明，第一款紀念貼紙「EXPO × Vespa in Keelung」設計概念是宣傳「2021城市博覽會」與「2021台灣偉士牌機車大會師」的基隆兩大喜事；第二款西瓜造型紀念貼紙「312台灣切西瓜24h不斷電」則是歡慶大家熱血沸騰一起完成艱苦的24耐超人行程，另外台南偉士牌機車車友會也特別製作活動紀念鋁牌，贈送遠從基隆出發的車隊表示熱情歡迎。

(中時 )