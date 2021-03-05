位於宜蘭火車站旁的幾米公園是宜蘭知名景點，如今驚傳以幾米為主角、緊鄰幾米公園的「幸福轉運站」將吹熄燈號！幾米品牌行銷團隊墨策國際表示，因不堪連年虧損，決定在本月底停止經營，5月合約到期也不再續約。

台灣的環境真的不利文創團隊生存發展嗎？由知名作家黃春明創辦的「百果樹紅磚屋」才在去年底熄燈，同樣位於宜蘭火車站商圈範圍內的「幸福轉運站」，也因經營團隊不堪虧損，而宣告要收攤。

幾米品牌行銷團隊墨策國際5日表示，當初進駐位於宜蘭火車站周邊的「幸福轉運站」時，是以打造公益結合文創及觀光的平台為使命，但近5年來幾乎年年虧損；加上受疫情衝擊，未來仍存在太多的不利因素，決定在3月底熄燈，今年5月合約到期之後也不再爭取續約。

宜蘭縣政府社會處表示，「幸福轉運站」對外租約在今年5月到期後，依照程序必先詢問國有財產署的意願，經取得同意之後再對外重新招標，未來若有新的廠商願意進駐，以公益為導向的經營模式仍不會改變。

(中時 )