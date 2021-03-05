日本《讀賣新聞》5日報導，為做好因應釣魚台衝突的準備，駐日美軍原定2月在該海域進行演訓。雖然最後因天候不佳而取消，但美軍於釣魚台周邊進行演訓一事十分罕見，外界認為這是由於中國大陸近期動作頻頻，讓美國決定以實際作為進行牽制。

報導指出，由於在釣魚台附近發生軍事衝突時，無論是派往當地的地面部隊或海軍船艦，皆需要在完善的後勤補給支援下，才能有效進行作戰。因此美軍原定在演訓中以運輸機空投彈藥等物資，並讓身處海面的部隊加以回收，藉此加強各單位對相關流程的熟練度。不過最後因天候惡劣而未實行。

多名日本政府關係人士透露，雖然這並非美日聯合演訓，僅由美方獨自進行，但其事前確實已通知日方。關係人士強調，美國有意進行此種罕見的演訓，是因為中國大陸近期於釣魚台附近動作頻頻，所以要展現美國支持盟國日本的態度，希望讓中國大陸有所收斂。

由於允許中國大陸海警在必要時使用武器的《海警法》已在2月實施，讓日本對大陸海警近期在釣魚台附近的活動相當緊張。雖然美國國防部發言人柯比先前已收回「美國支持日本擁有釣魚台主權」的言論，並對此公開致歉，但美國拜登政府上台後，已多次重申釣魚台適用《美日安保條約》第5條，即若該處受到攻擊，美國有義務協防日本。

(中時新聞網)