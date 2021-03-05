台中第二選區，台灣基進立委陳柏惟罷免案第一階段，已達到法定提議人人數。陳柏惟對此以台語俚語回應「要做牛，免驚無田可犁」，他表示將會繼續努力，一定會誠心誠意為大家打拚。資深媒體人陳揮文則透露，他曾勸同選區的前國民黨立委顏寬恒，一定要把陳柏惟罷掉，就算沒罷掉，也要跟他辯論。

陳揮文在政論節目《新聞大白話》中表示，陳柏惟續留立法院的外交國防委員會，接下來這個會期我們還有很多笑話可以看，因為陳柏惟就是一個非常膚淺的獨派。陳柏惟說把台灣變得大大的，陳揮文酸說，這跟大小沒有關係，中華民國、中華民國台北走不出去，那台灣也走不出去，把護照的「台灣」變大，然後又怎樣呢？根本沒效。

陳揮文指出，陳柏惟在外交國防委員會，他對這些東西真的了解嗎？有些台灣的政客把大陸當提款機，陳柏惟也是如此，「我東西賣你，我罵你；你不給我賣，我也罵你」，這不是莫名奇妙嗎？另外，再看看陳柏惟在外交國防委員會1年來，他問了什麼、講了什麼，不是被笑、就是搞意識形態，那都沒有用。

陳揮文接著表示，所以他才講罷免陳柏惟的必要性，陳柏惟和高雄市議員黃捷、前桃園市議員王浩宇不一樣。黃捷、王浩宇是地方的議員，陳柏惟則是立委，是非常廉價的台獨，說要抗中等等，會讓年輕人誤解我們愛台灣就要跟陳柏惟一樣，遇到大陸就逞凶鬥狠，其實並不是這樣。

陳揮文透露，他曾親自跟顏寬恒說，像陳柏惟這款的，一定要把他罷掉，就算沒罷掉，也要跟他辯論。像陳柏惟所說「把台灣變大，台灣就能走出去」，這不可能；不可能的事情，陳柏惟卻拿來在臉書吹噓。

(中時新聞網)