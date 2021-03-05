那斯達克指數近兩周回檔超過8%，幾乎抹去2021年所有漲幅，主要是美國10年期公債殖利率快速上升，甚至創下2020年2月以來高點，導致包括特斯拉、蘋果等去年受到散戶追捧高漲的個股都有明顯修正，美國聯準會(Fed)主席鮑爾在週四(4日)發言也未安撫不安情緒，導致美股繼續下修。專家警告，從數據來看，那斯達克100指數(代表科技股)的跌勢恐怕還沒完。

據《Barron's》報導，Instinet首席市場技術員Frank Cappeleri指出，在那斯達克100指數，14%的股價高於20 日均線(月線、20MA)，而且該指數看起來會繼續下跌。那斯達克100指數於2月12日逼近14000點水位後，截至昨日開盤僅剩下12700點，幾乎抹去2021年所有漲幅。Frank Cappeleri表示，那斯達克100指數看起來是個看跌走勢，依照他們的模型來看會再下跌8%。

至於科技股何時才能走出陰霾？報導提到，美債殖利率走勢趨於平穩將是條件之一，在通膨與經濟需求推升下，利率可能會直線上升，這侵蝕這類成長股未來現金流的價值，但若美債殖利率是逐步上升，而非飆升，將對投資人更有利。

保德信金融首席市場策略師Quincy Krosby認為，接下來美股表現要看美國公債市場表現。下周將舉行美國10年期公債與20年期公債拍賣，目前美國10年期公債殖利率升至1年來新高，拍賣成果將成為觀察投資情緒的重點，至於3月17日的利率決策會議，了解到美國聯邦公開市場委員會（FOMC）官員對於美債殖利率上升的看法。

華爾街部分專家認為，這波美債殖利率上升，主要是通膨率不斷上揚，這侵蝕債券未來利息價值，通常債券殖利率也跟不上通膨率走勢，導致整個市場開始拋售債券，進而讓債券殖利率上揚。

(中時新聞網)