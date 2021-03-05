高通技術國際有限公司（Qualcomm Technologies International, Ltd.）今天宣布推出高通Snapdragon Sound技術，包括一系列達到最佳化的音訊創新技術和軟體組合，旨在為包含智慧型手機、無線耳塞和耳機等裝置及裝置與裝置之間，打造無縫的沉浸式音訊體驗。

Snapdragon Sound旨在為消費者在聆聽串流音樂、語音通話或無線電競等情境時，提供出色的音訊體驗。配合此次技術上市，Amazon Music和高通技術公司攜手推出Snapdragon Sound播放清單。

高通技術國際有限公司副總裁暨語音、音樂與穿戴式裝置總經理James Chapman表示，人耳對於音樂播放、視訊會議或無線電競等情境中常發生的故障、延遲和其他挑戰都非常敏感。透過專注於打造端到端的體驗，我們希望以創新技術解決幾乎所有音訊互動情境的常見消費者痛點。

James Chapman說，高通擁有獨特的優勢，能夠藉由Snapdragon Sound為客戶提供極大的價值，協助其加速商用具備出色音質的差異化產品。我們的系統級解決方案集結了行動和音訊平台產品組合中的多個技術與最新產品，讓我們實現以無線的方式提供一如有線音質的高解析度音訊體驗的願景。

有很多因素會影響使用者使用音訊裝置的聲音品質。例如裝置間的連接方式、連線斷續、音訊中斷或故障、延遲以及低品質的音訊壓縮，都有可能導致不理想的聆聽體驗。

透過實現高通技術軟體疊層間的互動最佳化，Snapdragon Sound旨在提供更加穩健且無縫的無線聆聽體驗，其能夠支持24位元96kHz高解析度音訊、超低延遲、更好的配對功能以及清晰的語音品質。

為了解決端到端延遲的挑戰，Snapdragon Sound能支援低至89毫秒（相較業界領先的競爭者低45％）的藍牙連接延遲，進而實現更具沉浸式的電競體驗和更佳的影片觀看體驗。對於習慣使用行動裝置播放音樂的使用者，Snapdragon Sound中所包含高通Aqstic DAC支援高達32位元384kHz的PCM格式，以及超低總諧波失真和雜訊比（THD+N）的DSD格式。

(工商 )