瑞士咖啡品牌Nespresso再次推陳出新，今年特別以6大城市、迥然不同的道地文化風情及咖啡飲用習慣為靈感，推出了全新「環遊世界大杯咖啡系列」，一次暢遊東京唯沃托、維也納黎尼茲歐、開普敦印唯沃、斯德哥爾摩馥緹奇歐、上海與布宜諾斯艾利斯，更宣布聯手知名法式餐廳 MiraWan共同打造「環遊世界期間限定套餐」，20日至4月20日期間將提供訂位，消費者凡至MiraWan消費4款指定甜點，即免費升級贈送專屬Nespresso環遊世界大杯咖啡。
(中時 )
瑞士咖啡品牌Nespresso再次推陳出新，今年特別以6大城市、迥然不同的道地文化風情及咖啡飲用習慣為靈感，推出了全新「環遊世界大杯咖啡系列」，一次暢遊東京唯沃托、維也納黎尼茲歐、開普敦印唯沃、斯德哥爾摩馥緹奇歐、上海與布宜諾斯艾利斯，更宣布聯手知名法式餐廳 MiraWan共同打造「環遊世界期間限定套餐」，20日至4月20日期間將提供訂位，消費者凡至MiraWan消費4款指定甜點，即免費升級贈送專屬Nespresso環遊世界大杯咖啡。
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