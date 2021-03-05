大陸近期宣布因介殼蟲害問題，暫停輸入台灣鳳梨，讓鳳梨農民突面臨產銷失衡危機。民進黨政府藉機甩鍋大陸政治操作，而不檢討為何外銷9成以上集中大陸單一市場。農業網紅「Linbay好油」踢爆，在去年蔡英文總統在臉書宣布鳳梨外銷澳洲，奇怪的是，關務署數據，去年只有56公斤鳳梨乾銷去澳洲，今年竟然一公斤都沒有。對此，「Linbay好油」表示，他選擇出來爆料，是因如果沒幫農民發聲，社會也沒人會將民進黨政府失職當一回事。

林裕紘3月1日在臉書粉專「Linbay好油」踢爆，蔡總統去年3月3號在她臉書的高調宣布要拓展澳洲市場外銷。看到這篇回顧文，「Linbay好油」表示，以他業者的角度來看，當然知道「這不可能有任何實績，為什麼呢？」因為查閱關務署的數據，他驚奇發現，去年只有56公斤去澳洲，今年一公斤都沒有。且經「這56公斤全部是鳳梨乾，一公斤的鮮果都沒有」。

林裕紘5日上TVBS政論節目《新聞大白話》，與主持人錢怡君討論台灣鳳梨外銷大陸與外國市場等問題，錢怡君問他，為何臉書粉專叫「Linbay好油」、為何選擇踢爆澳洲鳳梨大內宣？

林裕紘解釋，因為他姓林，英文名字叫Bay。他說，因為農業本身並不是一個備受關心的議題，所以他如果沒幫農民、農業發聲，社會也沒人會當一回事。而且，因為當時在PTT(台灣最大網路論壇)有很多網友在討論澳洲鳳梨，加上有網友翻出蔡英文的貼文，且台農發又說有做了2噸到澳洲，他認為，以貿易商的直覺來看，這真的不可能做到，這完全就是配合蔡政府大內宣。

(中時新聞網)