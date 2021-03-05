高雄永安液化天然氣廠將增建3座LNG（液化天然氣）儲槽，5日上午在永安新港社區活動中心舉辦環評後首場說明會，現場約有上百位居民出席關心，居民要求中油應增建避難所、聘用當地人才，並比照台電給回饋金，雙方場面一度爭執火爆；中油則回應，已委託顧問公司評估規畫，對民眾要求一切持續努力中。

中油為配合政府能源政策，將在永安廠增建3座新儲槽，做為鄰近興達發電廠正在施工中的第二廠區使用，5日在地方辦理環評後說明會，希望讓已經延宕的工程盡快啟動。

中油天然氣事業部執行長李皇章、永安廠長李熙文等人現場主持說明會，居民認為，儲槽安全性最重要，現有避難所恐無法因應未來需求，「萬一出事沒地方跑」，因此希望能夠興建避難所。

此外，居民認為中油應比照台電給回饋金，台電每年約1億電協金（非固定），中油僅以敦親睦鄰金補助社區活動，因此希望中油比照台電作法，讓每個里民都能夠實質受惠。

中油廠長李熙文表示，永安區目前有5個避難所，會要求規畫廠商會把所有避難所統一評估， 若有不足會新增，讓所有社區都很安全。此外，台電電協金有立法，中油會評估未來如何比照台電設一個油協金，用人在地化問題也會採滾動式檢討，將會向總公司反映居民意見。

(中時 )