莊凌芸空靈獻唱邱振哲經典情歌《太陽》。

21歲女歌手莊凌芸自選秀節目《聲林之王》出道，被證實今日下午返母校台北市普林思頓高中找老師聊天，不知為何從10樓圖書館墜樓身亡，詳細墜樓原因仍在調查中，粉絲也紛紛至她的IG哀悼留言。而莊凌芸今年1月上中天《同學來了》，在爸爸父親面前自揭被霸凌過往的片段也被挖出，令人心疼。

單親家庭出生的莊凌芸，自小與父親、還有姊姊相依為命，她今年1月在《同學來了》自揭高中被學長姐霸凌，走在路上莫名被罵「臭婊子」等粗話，更坦言當時的她根本不敢反抗，只能隱忍吞下去，甚至逃避去上學。此時鏡頭更轉到莊凌芸父親臉上，其心疼、生氣又不捨看的女兒的模樣，令人看了鼻酸。

莊爸爸在節目中一臉心疼地聽著莊凌芸談著被霸凌的經過。(取自同學來了YouTube)

後來莊凌芸受受不了學長姐的霸凌，終於鼓起勇氣告訴爸爸，她說：「我爸爸真的很疼我，他特別跑去我當時讀書的地方，很遠，我在基隆讀書。他就蹺班先打電話跟老師說，我希望跟這3個小孩子談一談。」

莊凌芸上《同學來了》在父親面前勇敢說出被霸凌經過。(影片自08:50開始)

而莊爸爸則說，當時學校老師很擔心他會衝動罵那些學生，但他其實並沒有要這樣做，他只是希望與這些霸凌學生心平氣和地坐下來談，讓他們了解女兒，並與女兒在學校成為朋友。

「我就跟這3個孩子講，我說凌芸是遺傳她的爸爸，她是注意力不集中過動兒，所以凌芸從小就開始要服藥，因為過動兒的小朋友都要吃一些情緒穩定的藥，讓她好好學習。而且凌芸又剛好在單親家庭中長大，我們相依為命，我希望學長姐能夠代替我來照顧她。」莊爸爸一席話也讓全場人感動不已，莊凌芸更是看著爸爸笑得開心。

(中時新聞網)