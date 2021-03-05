立委關心兩會是否可能恢復交流，陸委會主委邱太三今天在立法院會備詢表示，短期不敢預期民進黨政府和共產黨政府直接政治性接觸，但他相信未來合作協議、各項服務人民的機制，能累積較好基礎。

立法院院會今天邀請行政院長率各部會進行施政總質詢。

國民黨立委陳以信質詢時指出，美國的國家安全戰略暫行指南中，內容雖提及一次支持台灣，但多次提及中國大陸，雖然描述中國是構成持續性挑戰競爭者，但也承認美國與中國策略競爭但符合美國利益時，並未也不該排除與中國大陸合作。

陳以信質詢大陸委員會主委邱太三，美國對中國戰略微妙調整，對兩岸關係有什麼意義。

邱太三說，從美國國務卿布林肯（Antony Blinken ）最近說法看來，可看出美國有一定程度調整，但科技競爭、軍事戰略範疇，美國沒有太大變化，其他部分仍待後續關注。

陳以信說，過去川普政府時期，美國沒呼籲過兩岸對話，但美國總統拜登還沒上任前，準國安人員就稱兩岸要對話，可看出明顯不同；台灣的國安人事近來改組，他對邱太三寄予厚望，過去與中國大陸有所往來，詢問邱太三任內是否可能恢復兩會（海峽交流基金會、海峽兩岸關係協會）交流。

邱太三表示，兩岸過去互動比少，但事務性聯繫仍有進行，因為雙方都盼解決人民問題，他相信未來合作協議、各項服務人民的機制，能累積較好基礎。

陳以信直言，邱太三的說法是「打高空」。邱太三則表示，民進黨政府若要和共產黨政府直接政治性接觸，短期內「不敢這樣預期」，但其他互動可以為未來累積較好基礎。

(中央社)