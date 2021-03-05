【政新鮮】顏寬恒談陳柏惟 2020輸得不甘心

台灣基進立委陳柏惟罷免案5日一階連署通過，中選會表示該罷免案符合規定的提議人人數3744人，已達法定提議人人數。前國民黨立委顏寬恒表示，期許現任民代（陳柏惟）照顧好選區，不要辜負大家期待。

中選會表示，罷免陳柏惟案第一階段提議人人數3744人，已達法定提議人人數，罷免案第一階段通過門檻；接下來的第二階段，需要2.9萬份連署書。

陳柏惟錄製影片簡短回應，適逢24節氣中的「驚蟄」，台語俚語「 要做牛，免驚無田可犁」。不會因為這些人影響他的步調，將會繼續前進，歡迎鄉親來他的服務處交流、交換意見，他一定會誠心誠意在地方為大家打拚。

針對陳柏惟罷免案一階通過，據《東森新聞雲》報導，顏寬恒透過助理表示，罷免是公民權利的實踐，也是公民意志的展現，他自己和大家一樣都是平民，但服務的承諾，他從來沒有忘記。現階段他只在乎把自己分內的事情做好，照顧好選區的所有民眾，持續協助他們的需求。他也期許現任的民代照顧好選區，不要辜負大家的期待。

(中時新聞網)