春風向蘭嶼弟弟道別。（混血兒娛樂提供）

玖壹壹錄製的《極島冒險_溜浪玖壹壹》即將播出最後一集，而玖壹壹在蘭嶼的最後一天，三人特地準備感謝餐會，宴請在蘭嶼幫助過他們的好朋友，三人前一天創作魂大爆發，頂著開店一整天疲累的身軀，即興創作感謝歌曲，獻唱給大家聽。製作單位也特別製作13天回顧影片，讓春風紅了眼眶，吵著說：「不要錄了啦！」

回顧影片除了有三人在蘭嶼結交的好友美梅姐、瑟郎哥、芋頭的影片，還有蘭嶼弟弟家旭也在影片裡面說到，希望玖壹壹每年夏天都可以來，「我們一起唱歌好嗎？」讓春風一陣鼻酸，想起這10多天的相處。健志說：「不覺得自己這趟是來工作，彷彿參加一個體驗成長營。」面對各式挑戰、磨練，洋蔥腦補：「一直覺得這是製作單位故意設計！」

家旭在玖壹壹將離開的前一天要到台灣參加母語朗讀比賽，春風到港口送他，並準備一項大禮，家旭看了驚訝問：「蛤？」兩人在港口互相告別，家旭問春風：「你以後還會來嗎？」並且送上一個大擁抱，讓春風依依不捨，強忍情緒告別。

(中時 )