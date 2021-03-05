第71屆柏林影展台灣時間5日宣布得獎名單，最大獎最佳影片金熊獎由羅馬尼亞導演哈都裘德（Radu Jude）的《倒楣性愛和瘋狂A片》榮獲；日本導演濱口龍介執導的《偶然與想像》則獲評審團大獎銀熊獎。今年因疫情影響，分為2階段舉行。首先3月市場展首度在線上進行，各國好片讓業界人士及評審先睹為快，柏林的觀眾得等到6月才有機會看到得獎及參賽片。

《倒楣性愛和瘋狂A片》是羅馬尼亞導演哈都裘德的第7部電影，現年44歲的他曾以第三部電影《追拿吉普賽！》勇奪2015年柏林影展最佳導演銀熊獎。最新作品《倒楣性愛和瘋狂A片》背景環繞於疫情當下，人與人為防疫保持距離，意外促使情色影片與情趣用品大受歡迎。

電影劇情則描述一位女教師艾咪與丈夫在疫情橫行下，閒來拍攝A片上傳至情色網站Pornhub，竟意外遭學生認出，進而引發軒然大波，並遭到校方與家長的集體攻擊。該片開場的性愛場面完全真槍實彈，羅馬尼亞女星卡蒂婭帕斯卡留（Katia Pascariu）的大膽演出令人咋舌。有趣的是，帕斯卡留曾在坎城金棕櫚導演克里斯汀穆基（Cristian Mungiu）《靈慾告白》中飾演保守修女。

由於《倒楣性愛和瘋狂A片》在疫情盛行的去年拍攝，導演哈都裘德不願讓演員冒健康風險，拍攝時所有人全都戴口罩演出，場面十分逗趣外也格外寫實，反倒成為該片一大特色。哈都裘德藉該片反諷道貌岸然的世界，探討「什麼是淫穢？什麼是不道德的？」他認為色情影片中所謂的淫穢，相較於人們周遭事物根本微不足道。

哈都裘德1977年生於羅馬尼亞的布加勒斯特，畢業於布加勒斯特傳媒大學的導演系。作品多產且千變萬化的他，2009年曾以處女作《世界上最快樂的女孩》勇奪柏林影展人道精神獎，並於2015年以電影《追拿吉普賽！》榮登柏林影展最佳導演。該片更刷新坎城影展金棕櫚獎《4月3週又2天》在羅國的票房紀錄。哈都裘德目前全球影展獲獎紀錄超過60座。

(中時 )