全球各界持續關注世界衛生組織(WHO)專家團對新冠病毒起源調查的結果，但其報告卻遲遲未能公佈，已引起各方的質疑聲音。最近一個由20幾位多國科學家組成的團體於3月4日發表公開信，呼籲世衛組織對病毒進行新的國際調查。

據《華爾街日報》報導，WHO的疫情起源調查小組已計畫取消發佈在大陸武漢進行調查後的摘要報告，主要因為中美兩國在這個議題上有重大分歧，而且有國際科學家團隊呼籲進行新的調查。

WHO總幹事譚德塞上個月曾表示要在數周後發佈一份報告摘要，簡要總結武漢考察團的情況，隨後再發佈完整報告。但是國際上仍有許多聲音質疑世衛團隊過早排除武漢病毒實驗室洩漏病的可能性，認為是世衛組織為北京背書。

報導說，現在不只是世衛組織遲未發表報告摘要，甚到傳出取消發表報告摘要的消息，專家組的領隊、食品安全科學家安巴雷克 (Peter Ben Embarek)則改口說，世衛計畫在發佈完整的最終報告的同時，再發佈摘要。「既然大家對這份報告有如此大的興趣，那麼僅有摘要將無法滿足讀者的好奇心。」

世衛發言人賈薩雷維奇 (Tarik Jasarevic)也表示，最終報告「將在未來幾周內公佈，並將包括調查主要發現」。

世衛發言人賈薩雷維奇表示，最終報告「將在未來幾周內公佈，並將包括調查主要發現」。（圖／推特@airnewsalerts）

《德國之聲》指出，最近1個由20幾位科學家組成的團體發表公開信呼籲世衛進行新的國際調查。他們說，上個月完成任務的世衛組織團隊在武漢沒有足夠的許可權充分調查新冠病毒的可能來源，包括病毒是否從實驗室洩露的可能。

該團體由法國、美國、印度、澳大利亞等國26名科學家組成，涉及的專業從病毒學、動物學和微生物學等領域都有，他們指出，世衛團隊「完全不可能」進行全面調查，任何報告都有可能涉及政治妥協，因為報告最終必須得到中國方面的批准。

專家強調，可信的調查需要公開訪談內容，以及充分獲取醫院的確診和潛在的中國新冠病毒病例記錄。調查人員也應該被允許查看所有從事新冠病毒工作的實驗室記錄，包括維護、人員、動物飼養和實驗記錄，「我們不能承受對這場大流行的起源進行任何不絕對徹底和可信的調查」。

對此，大陸外交部形容該團體發表的公開信是對中國「有罪推定」，缺乏科學可信度，並稱世衛組織的武漢考察團已做出結論，病毒來自實驗室「可能性極小」，因此不值得進一步研究。

近日回世衛組織的美國也到處遊說，指稱這次調查透明度不足，將仔細審查報告結果，並敦促中國公佈所有相關資料，包括2019年12月的第一批確診感染病例，以及潛在更早的感染病例。

(中時新聞網)