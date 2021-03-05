煮水餃是最基本的料理，但越簡單的料理，卻往往越不容易做好，不少人仍會碰到煮破水餃皮的問題，對此有料理長達30年的老師傅傳授三招，表示這樣煮，水餃不但不會破皮，還能提升鮮味，更加美味。

搜狐號《大慶談美味》表示，自己煮水餃時，絕對不會直接下鍋煮，否則會破皮，餡料也會跑出來，因此都有特定一套方法和技巧，而這都是一位30年老師傅所傳授的。

第一步：煮水餃千萬別直接下鍋，也不要直接打開水龍頭，用冷水煮，而是先將開水放到涼，再將放涼的開水倒入鍋中，開始煮水餃，這樣就不必擔心破皮，口感也會更好。

第二步：煮水餃的過程中，可以往裡面加上少許大蔥，可將水餃的鮮味往上提升一個層次。

第三步：除了大蔥外，最好還能加入適度的鹽巴，加了鹽巴後，除了可讓水餃更美味外，還能軟化水餃皮，讓水餃皮變得更Q彈，更能避免發生黏住鍋子的情況。

(中時新聞網)