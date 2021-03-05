近來債息上揚引發市場緊張，投資人緊盯各國央行的態度。聯準會(Fed)主席鮑爾周四雖重申會維持超寬鬆貨幣政策，卻未提要阻升債息，反觀日本銀(央)行總裁黑田則強調壓低債息支撐經濟的必要，暫無擴大殖利率目標區間的規畫。

鮑爾與黑田談話後，債市反應強烈。由於鮑爾並未提及要阻升債息，美國10年公債殖利率應聲跳漲至1.55％，較周三的1.46％大漲9個基基本點。日本10年公債殖利率周五最低下滑至0.07％，創近3周新低。

鮑爾周四在接受華爾街日報專訪時表示，「目前距離我們的充份就業與長期通膨率2％的政策目標仍有一大段路要走」，等於是重申將維持超寬鬆政策的立場。

在被問到對近來長期利率上揚的看法時，鮑爾僅指出，「債息明顯上揚，我也注意到此一情況。」

但他暗示Fed並不會有立即的因應對策，「我只會關注市場是否出現失序的狀況，或是金融環境持續緊縮，進而危及我們的政策目標。如果金融環境有明顯改變，利率決策委員會已準備好動用其政策工具，俾以加速達成政策目標。」

Evercore ISI全球政策暨央行策略部主管古亞(Krishna Guha)表示，「市場原本還在期待鮑爾能有一些安撫的說法，最後卻是落空。Fed官員似乎對目前的債息水位並不是很擔心，但不論是實質還是名目利率，目前水位比兩周前又高出一截。」

此外，日銀將於3月19日召開例會，針對市場傳言日銀可能擴大殖利率曲線控制區間允許債息上揚一事，日銀總裁黑田周五向國會議員表示，「我們3月例會將就此進行討論，但我不認為有擴大目標區間的必要，也不適合進行調整。」

黑田並強調，「由於經濟仍受到疫情的衝擊，我們必需將殖利率曲線穩定保持在低點，我不認為有擴大區間的必要。」

大和證券首席市場經濟學家岩下指出，「日銀可能是要導正市場預期，避免市場誤以為3月例會重點會擺在採取讓殖利率曲線陡峭的措施。」

(工商 )