食物銀行現身上海 遭民眾瘋搶掃光 影片曝光挨批：吃相難看（翻攝微博）

大陸上海肯德基4日推出「食物銀行」，免費發放即期食品，不料一場立意良好的公益活動，卻遭到當地居民大媽大爺們狂搶，驚人影片曝光，冰箱中的食物瞬間被民眾衝上前一掃而光，甚至還有食物掉落地面。誇張影片在微博上瘋傳，網友紛紛批評實在「吃像難看」。

在長度為10餘秒的影片中，可見食物銀行冰箱門前，至少擠了6至8名民眾，大家爭先恐後伸長了手搶拿冰箱裡面的免費食品，有人搶到之後立刻將食物放進自備的手提袋，混亂之中有食物掉落地面。現場甚至有大媽帶著助行器來搶食物，沒有搶到還舉起拐助行器跟一旁的其他民眾起爭執。

有民眾帶著助行器來搶食物銀行的免費食物。（翻攝微博）

上海民眾瘋搶食物銀行，混亂之中有食物掉落地面。（翻攝微博）

誇張影片曝光後，在微博上引起瘋傳，網友紛紛留言抨擊，「有需要的沒吃到，反而被不需要的糟蹋了」、「也還OK，最起碼電冰箱還在」、「這些老人力氣大得很啊」、「拄著拐杖也沒耽誤搶食物」、「這個時候大爺大媽身體好的一批」、「不可否認，國人現在素質還有不少差距」。

據大陸媒體報導，上海第一家肯德基食物銀行4日在楊浦區亮相，業者會將沒有銷售完的即期食品，放置在門口的冰箱中，讓有需要的民眾自行取用。冰箱中會放置雞塊、雞翅、可頌麵包的等十幾樣即期食品，由於是冷藏保存，民眾拿回去之後，必須加熱才能夠食用。看到瘋搶亂象，業者回應，食物銀行將會持續供應，但會跟合作的官方單位研究調整發放流程。

(中時新聞網)