超過九成的標普500企業已發布去年第四季業績，該季標普企業獲利可望繳出2019年底以來首見的年增幅。有華爾街分析師甚至喊出，美國企業的獲利衰退低潮已經告終。

根據金融數據供應商FactSet資料，截至2月底，96％的標普企業已公布獲利，照FactSet分析師巴特斯（John Butters）的最新預估，去年Q4標普企業的平均獲利成長3.9％，是自2019年底以來首見的年增幅。

調研機構The Earnings Scout執行長雷奇（Nick Raich），甚至在3日致客戶的報告中直接宣告：「獲利衰退結束！」

儘管新冠病毒感染率攀升，美國去年Q4國內生產毛額（GDP）仍有4.1％季增年率，相較Q3雖劇幅減速，但考量到疫情嚴峻，美國經濟表現還算強勢。

雷奇在報告中提到，去年12月起，有關美國經濟可能出現雙底衰退（double-dip recession）的耳語不斷，華爾街看衰標普企業Q4獲利，預料恐下滑11％。

多虧房市欣欣向榮及企業投資穩健，美國經濟表現比想像中好。美國居家修繕零售商勞氏（Lowes）近來業績報喜，Q4（11月至1月）營收躍增28％優於預期，同時間龍頭家得寶（Home Depot）營收年增25％。

LPL Financial股票策略師布赫賓德（Jeffrey Buchbinder）指出：「2021年展望夠正面，大幅上修獲利預估不成問題，那或許也預示企業獲利看俏。」

FactSet分析師看好今年4個季度，企業獲利季季都能繳出兩位數增幅。

即便政府公債殖利率竄揚給風險資產帶來壓力，華爾街仍認為股市將繼續走多，相信企業獲利會反彈是一大原因。

(工商 )