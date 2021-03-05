力挺藝文產業不遺餘力的台中品牌建商-龍寶建設，繼去年支持音樂頑童-大提琴家張正傑的「親子音樂會-大提琴找新娘」，獲得觀眾熱烈迴響後，今年再度與張正傑攜手合作「親子音樂會-兒童歌劇院二部曲」，3/7下午3點將於台中歌劇院登場，為疫情之下的台灣再次注入撫慰積極的力量。

在全球疫情未停歇的狀況下，年前突然爆發國內本土案例，原本擔憂疫情擴大無法順利舉辦音樂會時，龍寶建設董事長張麗莉認為，「此時，台灣更需要正面力量來鼓舞人心，因此仍全力支持正常舉辦此次音樂會活動，讓音樂的靜謐和喜悅延展到生活的每個角落。」

事實上，為協助台灣藝文產業，龍寶建設每年都會舉辦不同型態的古典音樂會、民歌演唱會、歐洲影展電影節，以及張正傑親子音樂會等藝文活動，來實現共享幸福生活與住戶歡聚同樂。

張麗莉表示，這次的音樂會除了支持藝文活動，更希望在疫情尚未歇止前，感謝龍寶「臻邸家族」多年來的支持，更希望趁此機會也感謝張老師基金會長年來對社會無私的奉獻。此次貴賓的伴手禮更精心準備了限量的「阿中紅豆胖」是戴上口罩造型的麵包，分享給大家，「讓身在防疫期間的我們能時刻提醒戴上口罩，愛護自己也保護他人，一起為台灣盡一份心力。」

這次張正傑的兒童歌劇院二部曲，將邀請到最知名的聲樂家與音樂家們，從最經典的「卡門」、「塞維亞理髮師」、「魔笛」等等，挑出一首首好聽的歌曲，讓小朋友輕鬆的進入歌劇的世界，愛上歌劇。

此次演出邀請到最知名女高音蔣啟真、次女高音翁若珮、男高音孔孝誠與大提琴張正傑及小提琴林天吉、許淑婷、中提琴張力文一同聯手帶來節選自各重要歌劇的片段，讓大小朋友不用花費數十小時，就能領會十餘部歌劇的魅力。

在聽音樂的同時，也傳遞知識。張正傑的親子音樂會不僅充滿樂趣，也富有寓教於樂的意義，同時，也能帶給觀眾藝術靈性的成長及性情陶冶。

(工商 )