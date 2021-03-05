受惠於筆電需求持續不墜，廣明（6188）不受農曆年假影響，2月營收來到8.72億元，是近年來最旺2月，也相當於提前在第一季便已出現往年的旺季水準，月增率達11.6％，年增率亦有11.9％。
廣明業務以存儲產品代工為主，包含傳統硬碟、固態硬碟等，與筆電、消費性產品景氣關聯性高，隨著去年以來筆電需求暢旺，廣明去年營收也跟著3C產品銷量走揚，去年9月、11月營收都衝破10億元大關，帶動儲存業務去年整體表現向上，隨著筆電市場在今年上半年都愈小不易，廣明2月營收也帶來好的訊息。
廣明2月營收為8.72億元，比沒有農曆春假干擾的1月還要高了11.6％，是最近5年來最旺的2月，前2月營收為16.53億元，比去年同期成長11.4％。法人評估，隨著Chromebook訂單能見度到直達第二季底，廣明存儲產品代工業務可望跟隨產業趨勢而成長。
(工商 )
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