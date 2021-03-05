42歲導演于中中和35歲「聲樂界林志玲」女星安唯綾交往2年，5日於台中舉行訂婚宴，今也是安唯綾生日，可謂喜上加喜。其實小倆口在2月24日已登記結婚，盼疫情盡快過去，明年舉辦海島婚禮，也期待能生寶寶，不過登記結婚不到一個月，下周于中中將飛大陸開導新戲，安家仍不忘衝事業。

安唯綾師大音樂系畢業，曾在《超級星光大道》PK徐佳瑩一戰成名，也參與不少戲劇演出，到2018年底飛往大陸發展。而于中中曾以《必娶女人》入圍金鐘導演，改造女主角柯佳嬿助她登上視后，事業重心多在大陸，1年至少有3部戲。

兩人2014年合作過偶像劇《威廉王子》，直到2018年在大陸經過朋友介紹又重逢，同年3月她生日時，他買蛋糕幫慶生，6月他生日改換她帶蛋糕慶賀，兩人因而密切聯絡、交往。而2019年安唯綾演出于中中執導的《半是蜜糖半是傷》，不僅好評不斷，也因疫情讓劇組困酒店1個月，演員和導演培養好感情，沒回台的2人在大陸相互扶持，感情增溫。

其實兩人去年3月5日就想登記結婚，礙於疫情關係，去年整年沒回台，今年由父母另挑好日子公證。訂婚宴往例多由女方主辦，不過浪漫的于中中為了給老婆驚喜，自己一手包辦，短短2周籌劃完美訂婚宴，讓老婆相當感動。

導演于中中（右）和女星安唯綾交往2年，今年登記結婚。（星力海藍文化傳媒提供）

于中中、安唯綾訂婚宴5日於台中「又見一炊煙」舉行。（星力海藍文化傳媒提供）

導演于中中甜娶女星安唯綾。（星力海藍文化傳媒提供）

于中中（右）和安唯綾日前登記結婚。（星力海藍文化傳媒提供）

導演于中中（右）和女星安唯綾日前登記結婚。（星力海藍文化傳媒提供）

于中中一手策劃訂婚宴，讓老婆安唯綾很感動。（星力海藍文化傳媒提供）

(中時 )