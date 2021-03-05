好天氣僅一天，明起變天！鋒面通過將帶來不小雨勢，一直下到後天清晨。這波鋒面水氣豐沛，幾乎全台有雨，主要雨區集中在中部以北、東北部，甚至伴隨雷雨機率。緊接著東北季風增強，高溫明顯下降，北台灣下周將跌破20度。

一道鋒面快速通過且挾帶水氣，預估明天下半天至後天清晨，將為全台各地帶來或多或少雨勢。中央氣象局指出，主要降雨雖集中中部以北、東北部，但其他各地也有短暫陣雨，不排除雷雨乍現。

幸好這波鋒面來得快去得也快，周日（7日）中午後降雨趨緩、逐漸轉乾，天氣型態將全面由北方南下的東北季風接管，乾冷空氣也將造成高溫陡降。

預估北部、東北部等迎風面地區，高溫一路降到18至20度，和今相比有不小落差；中南部維持26至29度、東部約25度。低溫方面受東北季風影響，北部、東北部有機會下探14度；中南部、東部都在18度左右。

至於東北季風影響期間，局部地區仍有零星雨勢，山區應特別留意。另外氣象局評估，這波東北季風若水氣、氣溫條件夠，逾3500公尺上高山，有下雪機會，時間點大約就是這幾天。

(中時新聞網)