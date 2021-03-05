宏碁創辦人施振榮領軍的科文双融公司進駐台北101，5日開工打造台灣首個沈浸式科技藝文場域，預計年中試營運。

施振榮表示，這個場域將扮演文化與科技產業的共創平台，透過各種沉浸式科技帶來全新的藝文體驗。隨著各國疫苗開打疫情緩解，期待國人及海外觀光客可以看到台灣最棒的藝文展演，也讓來自台灣的「東方矽文明」揚名國際。

身兼科文双融董事長施振榮、副董事長陳立恒、執行長黃宛華等，5日出席台北101展演場地動工典禮，此場域將由科文双融旗下双融域公司負責營運。

双融域位於台北101的首個實踐空間，採高規格投影機打造全沉浸式投影空間，並以環場音效呈現身歷其境的真實感，整合全感互動、智慧環控系統與5G專網，扮演數位展演整合創新服務平台。

科文双融2019年底成立，投入文化科技跨域整合，希望為藝文產業建立新生態，已成立「双融域」、「双融藝」兩個藝文展演相關平台。「双融藝」是結合整合行銷、電子售票網，提供智能服務，建立藝文團體與消費者供需兩端互利的平台。

(工商 )