宜蘭南澳規模3.6地震 最大震度3級 20:432021/03/05 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 今晚間8時03分發生規模3.6的地震，最大震度宜蘭3級。(氣象局) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 根據中央氣象局最新資訊，今天晚間8時3分發生芮氏規模3.6地震，地震深度6.9公里，震央位於宜蘭縣政府南偏西方15.4公里（位於宜蘭縣南澳鄉），最大震度宜蘭縣3級。 紐西蘭連3震恐掀海嘯 促民眾逃往高處避難 暌違2年半 南澳神祕沙灘解禁 (中央社) #地震 #宜蘭縣 #公里 #大震 #規模 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 北台329推案 拚2,600億天量 04:102021/03/05 財經要聞 紐西蘭克馬得群島規模7.2地震 深度10公里 04:112021/03/05 國際 氣立自結2月營收1.23億元 創同期新高 15:232021/03/05 財經 今年發綠債 規模150億英鎊 04:102021/03/05 全球財經 宏碁信用評等twA／twA- 兩項明星產品可助獲利成長 18:112021/03/05 財經 《電機股》氣立2月營收年增翻倍 續創同期新高 15:582021/03/05 財經 金管會前主秘蘇郁卿 管管理5兆基金的勞動基金運用局 18:472021/03/05 生活 迎接全原運盛典 捷絲旅礁溪館推「原來拿麼High」住房優惠 10:362021/03/05 生活 早鳥享展費8折 台北紡織展 徵展活動開跑 04:102021/03/05 投資理財 全台最大板橋農會大翻盤 現任廖裕德全軍覆沒控：選舉不公 14:412021/03/05 政治 新聞早班車》外資賣超525億 聯電台積成提款機 06:312021/03/05 政治 生活熱門新聞 明劇烈變天！全台雨區曝 東北季風來襲大降溫 - 生活 鋒面接近再變天 明起2地區有較大雨勢 - 生活 煮水餃別直接下鍋！30年老師傅授3步驟：不會破皮還更美味 - 生活 長髮辣妻穿睡衣站床邊 老公一看嚇到軟掉 - 生活 國中弟買30元滷味遭老闆冷拒「我們低消50」 真相曝光大逆轉 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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