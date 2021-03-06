歐洲聯盟對外事務部今天發表聲明，表示中國人大若修改香港選制，將對香港產生深遠負面影響，且違背基本法普選承諾，歐盟隨時準備採取進一步措施，應對香港局勢惡化。

歐盟對外事務部（EEAS）發布聲明，表示中國全國人民代表大會宣布將考慮修改香港特別行政區的選舉制度，若通過修改，將對香港的民主原則和民選代表產生深遠負面影響。

EEAS進一步表示，這種修改也將與香港過往的選舉改革背道而馳，並違背「基本法」中對推動實施特首及立法會選舉普選的承諾。

這項聲明呼籲北京當局仔細考慮任何改變香港選舉制度的決定會帶來的影響，包括破壞民主、自由及政治多元化。歐盟隨時準備採取進一步措施，應對香港政治自由與人權的進一步惡化，並指中國此舉將違背其國內和國際義務。

中國13屆全國人民代表大會4次會議將審議「關於完善香港特別行政區選舉制度的決定（草案）」。會議發言人張業遂3月4日指出，香港選制要「與時俱進」，為全面準確貫徹「一國兩制」、落實「愛國者治港」，提供健全制度保障。

(中央社)