桃園市中壢區人口突破42萬人，市府鑑於大崙社區缺乏集會空間，市府民政局協調中壢第10公墓遷葬、變更用地後，於原址2000坪土地上建設地上2層的月眉市民活動中心，1樓規畫為集會休閒空間，2樓則作為大崙地區的長照機構，提供複合式社福空間，提升區域生活環境，今日已正式落成啟用。

大崙社區共有月眉、內厝里及山東里，屬中壢的鄉村區，隨著人口逐漸增多，里內長照、集會需求日漸增高，原有建設不敷需求，民代也多次為住戶請命，總算盼得政府點頭，由前瞻基礎建設計畫補助1100萬元，再搭配政府自籌款6300萬元，興建地上與周邊建設，內裝則以由環保局「桃園市桃園國際機場航空噪音防制費」補助經費624萬元，施作投影、音響等設備。

民政局先是將公墓遷移、變更用地，再於2000坪大的基地面積中，分兩期進行土地活化，第1期先整地、設置籃球場與環場步道，2期則是興建地上2層樓建築，1樓為多功能集會空間，有研習教室、關懷據點等場所，2樓則為日間照護中心，滿足長者生活照顧、健康促進等需求。

整體工程自2019年5月10日開工動土，歷經434天工期後，於昨日正式落成啟用。桃園市長鄭文燦指出，新建物以粗曠的灰色岩石為意象，再轉化幾何造型物呈現建物主題，能將岩石光影及摺痕呈現在建築物外牆上，一旁的垂直格柵狀似稻浪，設計別具特色、充滿現代感，大面落地窗還可與室內外景觀相呼應，相信未來定能成為社區發展的重要據點。

(中時 )