照片曝光後，由於女子一頭長髮遮住大半張臉，加上臉色蒼白，讓不少網友嚇傻。(圖擷取自泰國清邁象)

人家說婚姻是愛情的墳墓，但若適時的增添情趣，肯定會為生活帶來不同色彩。近日一名網友在臉書上分享一張照片，表示老婆買了一件性感睡衣想當做驚喜，沒想到當她換上睡衣後，悄悄地站在床邊，當他抬頭一看直接嚇壞，而隨著照片曝光後，讓大票網友也嚇了一跳，「為什麼要穿的像女鬼一樣」。

臉書粉專「泰國清邁象」近日分享了一張照片，並下了註解，「老婆說要穿這件來睡覺...」從照片中可以看到，一名女子身穿睡衣，風格頗有泰式風情，不過一頭秀麗長髮遮住大半張臉，加上房內燈光關係，女子臉色看起來相當蒼白，讓男子抬頭猛然一看就被嚇出一身冷汗，心臟漏跳了好幾拍。

而女子的臉色蒼白，看起來氣色極差，加上一長髮遮住半張臉，站在那一動也不動的宛如女鬼，不但讓枕邊人嚇傻，連不少網友看了也冷汗直流，「我剛以為看到什麼不乾淨的東西，害我一直唸阿彌陀佛」、「怎麼穿的像鬼一樣…」、「哇！你老婆氣到掉色」、「靠背喔看到這張照片，嚇死我了」，還有網友幽默推測，「你老婆的BB霜肯定過期了」。

此外，由於床上不僅女子老公，還坐了一隻乖巧的狗狗，不過狗狗的耳朵下垂，從背影看來好像要起身準備落跑，讓不少網友揶揄，「可以想像，床上那隻狗的表情會有奪恐懼」、「狗狗：當時我害怕極了...」、「一定要玩這麼大嗎...連狗都不敢亂動了」。

(中時新聞網)