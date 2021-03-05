桃園市長鄭文燦也穿上特務勁裝，親身體驗製作剁椒醬、包醬瓜饅頭等戲劇環節。（黃婉婷攝）

走入舊時眷村回憶！桃園市政府文化局5日與在地犀牛劇團聯手，以中壢歷史建築壢景町原住戶的故事作為戲劇腳本，再結合國家文化記憶庫史料，打造「四麵店-片刻人生製造所」沈浸式戲劇體驗，今起自4月4日帶觀眾重回1950年代，感受大時代悲歡離合的人生況味，以及眷村子弟如何在桃園落地生根的動人故事。

桃園是台灣移民社會的縮影，聚集閩南、客家、原住民及眷村等族群，眾人共同演繹出多元的文化，四麵店這齣戲以桃園眷村學角度，展演出過往眷村生活的心酸血淚，戲劇並非僅有演員單獨演出，而是讓觀眾以參與者的角色，藉由餐飲體驗與製作，品嚐人生「悲歡合離」4種況味。

活動主辦人邱子軒指出，四麵店腳本取材自原住戶鄭懷峰夫婦的故事，2人當時身份為中華民國特務，鄭隨著國民政府一同撤退來台，太太卻孤身在對岸無法回來，鄭只好寫下家書「見字歸來」，表達思念之情，歷經千辛萬苦，夫妻倆總算在台灣見面，並在中壢生根、育兒。

桃園市長鄭文燦5日至壢景町觀看演出時，也特地穿戴黑色風衣、墨鏡與紳士帽，以中華民國特務造型參與沈浸式演出，並在劇團人員引導下，進行謝天敬地撒酒儀式、手繪明信片及製作香料罐、剁椒醬、眷村饅頭等眷村手做活動，饒富趣味。

與會的文化局長莊秀美說，此次活動結合餐食體驗，市府也與在地眷村美食合作，只要民眾報名，就可用參與手冊的截角，至特約店家換取米干和麻辣滷味各一份，未來也將在活動結束後舉辦成果展，展現桃園在地的眷村故事。

(中時 )