從選秀節目《聲林之王》出道的21歲女歌手莊凌芸不久前才發行單曲，今（5）日下午驚傳回母校時墜樓身亡，而她IG最後一則動態還PO出美照寫下「謝謝你們對我的喜歡」，令粉絲們都相當震驚；她在《聲林之王》的好友李芷婷得知消息驚呼「不敢相信」，更爆出她的暖心舉動，網友也紛紛留言哀悼。

台北市普林斯頓高中（原育達高職）今日下午3時50分驚傳女子從10樓圖書館墜樓，搶救無效宣告身亡，後被證實死者竟是21歲女歌手莊凌芸；憾事曝光後，莊凌芸的臉書和IG都湧入粉絲留言悼念，她最後一則限時動態還感謝大家對她的喜愛，眾人萬萬沒想到這句話的背後含意，卻是和歌迷們說再見。

莊凌芸IG最後一則訊息是感謝大家喜歡她。(圖/ 摘自莊凌芸IG)

李芷婷和莊凌芸是好友，她得知死訊後在臉書發文表示不敢相信。(圖/ 取自中時資料庫，唯有音樂提供)

莊凌芸2018年參加音樂選秀節目《聲林之王》受到關注，出眾表現也讓她成功出道，去年才發行首張單曲，是相當被看好的新人歌手；當時因節目結緣的好友李芷婷得知莊凌芸身亡的消息，難過地在臉書表示，「為什麼會突然發生這種事，我根本不敢相信」，她還透露幾天前兩人才聯絡，提到莊凌芸總是記得替她的爸爸禱告，貼心舉動也讓粉絲們看了更心疼。

2月時莊凌芸才傳出家人爭吵的狀況，被父親打了兩巴掌，自曝氣得跑到醫院驗傷，甚至上警局通報家暴，但後來沒有對父親提告，還讓家暴中心特地訪查，問她是否需要申請保護令。

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