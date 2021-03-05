桃園1間公寓大廈管理維護公司52歲張姓負責人欠繳營業稅、健保費、勞工保險費、勞退金195萬餘元，但行政執行署桃園分署發現張的公司每個月匯入資金近70萬元，張男卻都馬上轉帳或提領，桃園分署聲請管收獲准，已經送往桃園看守所執行。

桃園分署表示，張姓男子在桃園經營社區保全公司，欠繳財政部北區國稅局桃園分局營業稅、衛生福利部中央健康保險署北區業務組健保費用、勞動部勞工保險局保險費及勞工退休金195萬2564元，卻拒不繳納。

且桃園分署發現，張的公司每月收取服務費近70萬元，顯然繳納稅款及勞健保費並無困難。但他從2019年1月起，即開始拖欠勞、健保費及營業稅。且公司資金都是一被匯入，馬上轉到他個人帳戶或者現金領出。

雖然張男今年1月12日到場說明，表示會在2月5日繳納50萬元，其他分期，但他遲遲仍未到場繳款，僅電話告知桃園分署，錢都準備好了，但股東還想要了解公司狀況，所以還無法繳納，藉故拖延。經再通知3月5日到場說明，張男仍無法提出清償方案，桃園分署當日聲請管收，經桃園地方法院裁准後，解送法務部矯正署桃園看守所執行。

(中時 )